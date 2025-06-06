Presiden Prabowo membagikan THR kepada warga, Jumat (6/6/2025). Hal itu dilakukan usai salat Iduladha 1446 H di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Prabowo keluar dari masjid sekitar pukul 07.52 WIB. Ia menyapa warga dari sunroof mobil Maung sambil membagikan amplop THR.

Sebelumnya, Presiden juga berkurban seekor sapi jenis Limousin seberat 1,25 ton. Hewan kurban tersebut disalurkan ke Masjid Istiqlal.

Reporter: Binti Mufarida

