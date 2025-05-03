Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memaparkan berbagai program prioritas bidang pendidikan di depan Prabowo. Mu'ti mengatakan berbagai program ini telah dikerjakan dalam enam bulan terakhir.

"Kami telah melaksanakan program-program strategis yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, dan kualifikasi guru melalui sertifikasi; peningkatan tunjangan sertifikasi; bantuan guru honorer; bantuan studi D4; dan bantuan studi S1; dan berbagai pelatihan. Ini semua sudah terlaksana," beber Mu'ti di SDN 5 Cimahpar, Bogor, Jumat (2/5/2025).

(rns)

