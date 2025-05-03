...

Sabtu 03 Mei 2025 17:08 WIB
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memaparkan berbagai program prioritas bidang pendidikan di depan Prabowo. Mu'ti mengatakan berbagai program ini telah dikerjakan dalam enam bulan terakhir.
 
"Kami telah melaksanakan program-program strategis yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, dan kualifikasi guru melalui sertifikasi; peningkatan tunjangan sertifikasi; bantuan guru honorer; bantuan studi D4; dan bantuan studi S1; dan berbagai pelatihan. Ini semua sudah terlaksana," beber Mu'ti di SDN 5 Cimahpar, Bogor, Jumat (2/5/2025). 
 

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

