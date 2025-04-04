Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengingatkan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak terlambat masuk kerja pada hari pertama setelah libur Lebaran 2025, yang jatuh pada, Senin (7/4/2025) mendatang.

"Wah enggak bisa santai-santai. Itu hari pertama kerja itu tradisinya adalah halalbihalal, semuanya. Nah, itu harus on time," kata Wamendagri Bima Arya usai menghadiri open house di kediaman Ketua MPR, Rabu (2/4/2025).

(fru)

