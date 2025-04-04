...

Wamendagri Bima Arya Ingatkan ASN Supaya Tidak Telat di Hari Pertama Kerja usai Lebaran

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Jum'at 04 April 2025 12:42 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengingatkan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak terlambat masuk kerja pada hari pertama setelah libur Lebaran 2025, yang jatuh pada, Senin (7/4/2025) mendatang.
 
"Wah enggak bisa santai-santai. Itu hari pertama kerja itu tradisinya adalah halalbihalal, semuanya. Nah, itu harus on time," kata Wamendagri Bima Arya usai menghadiri open house di kediaman Ketua MPR, Rabu (2/4/2025).
 

(fru)

