Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer kembali menanggapi perihal nominal Bantuan Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) yang dinilai tidak sesuai dengan harapan.

Immanuel Ebenezer menyoroti kebijakan aplikator yang hanya memberikan BHR sebesar Rp50 ribu kepada pengemudi. Menurutnya, besaran bantuan tersebut tidak mencerminkan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja sektor transportasi daring.

Baca artikel: Wamenaker Bertemu Habib Habib Rizieq Sambil Dengarkan Ceramah

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News