Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 08 Maret 2025 15:08 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengunjungi Pasar Boja di Kendal untuk memeriksa ketersediaan dan harga bahan pokok selama bulan puasa, Jumat (7/3/2025). Namun, ia justru prihatin dengan kondisi pasar yang rusak, terutama atapnya yang banyak bocor. 
 
Pedagang juga mengeluhkan kondisi bangunan yang buruk, dengan atap seng yang bolong dan berkarat, yang menyebabkan kebocoran saat hujan dan mengurangi jumlah pembeli.
 
Ahmad Luthfi juga mendesak Pemerintah Kabupaten Kendal untuk segera merevitalisasi Pasar Boja agar baik pedagang maupun pembeli merasa nyaman. Anggaran perubahan tahun 2025 akan memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah untuk memperbaiki atap dan saluran pembuangan air, kata Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari. 
 
Harga dan pasokan bahan pokok di sana tetap stabil tanpa kenaikan yang signifikan, meskipun kondisi pasar harus diperbaiki.
 

