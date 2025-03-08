...

Longsor Timbun Jalur Wisata Anyer, Pengguna Jalan Terjebak Sejak Dini Hari | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 08 Maret 2025 15:52 WIB
Di Padarincang, Serang, Banten, jalur wisata Anyer dan Cinangka ditutup oleh longsor, yang menghambat akses dari kedua arah. Untuk mempercepat proses evakuasi, petugas gabungan mulai membersihkan timbunan tanah dan lumpur yang menutupi jalan dengan bantuan alat berat dan peralatan manual, Jumat (7/3/2025).
 
Akibat kejadian ini, lalu lintas sempat lumpuh, dan pengendara harus menunggu sejak dini hari. Untuk memastikan akses cepat dari Serang ke Anyer maupun sebaliknya, pembersihan terus dilakukan.
 

