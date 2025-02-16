Timnas Indonesia U-20 takluk dari Timnas Uzbekistan U-20 dengan skor 1-3 pada Piala Asia U-20 2025. Laga digelar di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, Minggu (16/2/2025) malam WIB.

Gol bagi Uzbekistan dicetak oleh Mukhammadali Urinboev (21’), Abdugofur Khaydarov (47’), dan Saidumarkhon Saidnurullaev (63’). Sementara, Indonesia hanya membalas lewat Jens Raven (23’).

Hasil ini membuat skuad asuhan Indra Sjafri tersingkir dengan mengalami dua kekalahan. Di laga pamungkas Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Yaman pada Rabu, 19 Februari 2025.

