Timnas Indonesia U-20 berhasil mengimbangi Timnas Uzbekistan U-20 pada Piala Asia U-20 2025.
Laga digelar di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, Minggu (16/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1 di babak pertama.
Gol bagi Uzbekistan dicetak oleh sundulan Mukhammadali Urinboev (21’). Sedangkan, skuad Garuda Nusantara menyamakan skor via tembakan Jens Raven (23’).
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow