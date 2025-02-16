...

Highlights Piala Asia U-20 2025: Timnas Indonesia Imbangi Uzbekistan 1-1 di Babak I

Febry Rachadi, Jurnalis · Minggu 16 Februari 2025 20:17 WIB
A A A
Timnas Indonesia U-20 berhasil mengimbangi Timnas Uzbekistan U-20 pada Piala Asia U-20 2025.
 
Laga digelar di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, Minggu (16/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1 di babak pertama.
 
Gol bagi Uzbekistan dicetak oleh sundulan Mukhammadali Urinboev (21’).  Sedangkan, skuad Garuda Nusantara menyamakan skor via tembakan Jens Raven (23’).
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini