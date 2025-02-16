Timnas Indonesia U-20 berhasil mengimbangi Timnas Uzbekistan U-20 pada Piala Asia U-20 2025.

Laga digelar di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, Minggu (16/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1 di babak pertama.

Gol bagi Uzbekistan dicetak oleh sundulan Mukhammadali Urinboev (21’). Sedangkan, skuad Garuda Nusantara menyamakan skor via tembakan Jens Raven (23’).

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News