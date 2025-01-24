Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie mendapatkan perlawanan sengit saat menghadapi wakil Jepang Kenta Nishimoto di perempatfinal Indonesia Masters 2025, pada Jumat (24/1/2025) WIB.
Bertarung selama 1 jam 12 menit, Jonatan akhirnya meraih kemenangan lewat tiga gim dengan skor 17-21, 21-13, dan 21-11.
Kemenangan ini memastikan Jojo lolos ke semifinal Indonesia Masters 2025.
Produser: Febry Rachadi
(rns)
