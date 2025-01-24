...

Highlights Perempatfinal Indonesia Masters 2025: Taklukkan Kenta Nishimoto 3 Gim, Jonatan Christie ke Semifinal

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 24 Januari 2025 19:26 WIB
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie mendapatkan perlawanan sengit saat menghadapi wakil Jepang Kenta Nishimoto di perempatfinal Indonesia Masters 2025, pada Jumat (24/1/2025) WIB. 
 
Bertarung selama 1 jam 12 menit, Jonatan akhirnya meraih kemenangan lewat tiga gim dengan skor 17-21, 21-13, dan 21-11.
 
Kemenangan ini memastikan Jojo lolos ke semifinal Indonesia Masters 2025.
 
Produser: Febry Rachadi
 

(rns)

