Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie mendapatkan perlawanan sengit saat menghadapi wakil Jepang Kenta Nishimoto di perempatfinal Indonesia Masters 2025, pada Jumat (24/1/2025) WIB.

Bertarung selama 1 jam 12 menit, Jonatan akhirnya meraih kemenangan lewat tiga gim dengan skor 17-21, 21-13, dan 21-11.

Kemenangan ini memastikan Jojo lolos ke semifinal Indonesia Masters 2025.

Produser: Febry Rachadi

(rns)

