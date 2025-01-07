Sejumlah siswa di SDN Cilangkap 5, Tapos, Depok mengaku senang dan bisa berhemat dengan adanya program makanan bergizi gratis dari pemerintah. Diketahui, setiap harinya 740 porsi menu didistribusikan dari dapur SPPG.

Program makan bergizi gratis ini sudah berlangsung sejak 6 Januari 2025. Program MBG di Kota Depok menjadi percontohan karena memiliki satu dapur SPPG terbesar di Indonesia. Sehingga hal ini dapat menunjang kapasitas menu makanan bergizi gratis yang cukup.

(rns)

