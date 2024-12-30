Sebuah angkot mikrolet tertabrak kereta, Minggu (29/12/2024) sore. Lokasi di Jalan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Peristiwa itu melibatkan angkot mikrolet dengan Lokomotif KA L150. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut.

Hanya saja didapati tiga korban dengan kondisi luka ringan. Diduga kecelakaan karena kelalaian petugas penjaga perlintasan.

