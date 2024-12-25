...

Begini Suasana Ibadah Natal di GPIB Immanuel Jakarta

Syahreza Zanskie, Jurnalis · Rabu 25 Desember 2024 11:57 WIB
GPIB Immanuel Jakarta menggelar rangkaian ibadah Natal, Rabu (25/12/2024). Lokasi di Jalan Merdeka Tim No.10, Gambir, Jakarta Pusat. 
 
Ibadah Natal hari ini akan berlangsung dalam tiga sesi. Ibadah pertama mulai jam 09.00 WIB dan dipimpin Pendeta Abraham Ruben Persang. 
 
Ibadah kedua dengan sesi berbahasa inggris dimulai pukul 16.00 WIB. Ibadah kedua akan dipimpin Pendeta Vikaris Paulin Patricia. 
 
Ibadah terakhir akan dilaksanakan mulai pukul 18.00 WIB. Ibadah ketiga dipimpin oleh Pendeta Artomilka Lia Persang. Ibadah hari ini mengangkat tema 'Kristus Datang, Aku Mendekat'.
 
 
Reporter: Syahreza Zanskie 

(fru)

