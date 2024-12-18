...

Desak Tangkap Harun Masiku, Mahasiswa dan Elemen Masyarakat Demo di Gedung KPK

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Rabu 18 Desember 2024 13:15 WIB
Sejumlah aliansi mahasiswa berdemonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka kompak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap buronan Harun Masiku. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia menyebut pihaknya akan menggerakan aksi yang lebih masif  jika KPK tidak menangkap harun dalam tiga hari.
 
Sebelumnya KPK telah menetapkan tersangka Harun Masiku pada 2020 lalu terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga telah menerbitkan ulang DPO pada 5 Desember 2024.
 
 

