MORNING ZONE: Penganiaya Dokter Muda di Palembang Resmi jadi Tersangka

Era Neizma Wedya, Jurnalis · Senin 16 Desember 2024 13:12 WIB
Fadilla alias Datuk (36), penganiaya Muhammad Luthfi, dokter koas Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Sumatera Selatan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Sabtu (14/12/2024).
 
Tersangka terbukti telah melakukan pemukulan hingga menyebabkan luka dan trauma terhadap korban.
 
Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti antara lain CCTV dari lokasi tempat penganiayaan, surat keterangan hasil visum terhadap korban, serta keterangan dari para saksi yang ada di lokasi.
 
 
Berita Terkait

