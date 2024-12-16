Terpidana mati narkoba Mary Jane, tiba di Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia diberangkatkan dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Minggu (15/12/2024) malam. Mobil yang membawa Mary Jane tiba di Lapas Pondok Bambu, Senin (16/12/2024).

Setibanya di Lapas Pondok Bambu, Mary Jane langsung dibawa masuk untuk proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Pemindahan ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pemulangan Mary Jane ke Filipina yang dijadwalkan pada 20 Desember 2024.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News