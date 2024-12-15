Berbagai upaya dilakukan PT KCI guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang saat malam pergantian tahun baru nanti. Salah satunya bakal mengoperasikan KRL Jabodetabek selama 24 jam.
PT KCI juga menambah frekuensi perjalanan dari 1.048 menjadi 1.114 perjalanan. Langkah ini guna menghindari masyarakat terlantar akibat tak mendapat sarana transportasi publik.
Link/url: https://economy.okezone.com/read/2023/12/31/320/2947449/krl-jabodetabek-beroperasi-24-jam-sambut-malam-tahun-baru-2024
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Tags: KRL Jabodetabek, Malam Tahun Baru, KRL Beroperasi 24 Jam, PT KCI
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow