KRL Jabodetabek Bakal Beroperasi 24 Jam saat Malam Tahun Baru

Rani Sanjaya, Jurnalis · Minggu 15 Desember 2024 14:32 WIB
Berbagai upaya dilakukan PT KCI guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang saat malam pergantian tahun baru nanti. Salah satunya bakal mengoperasikan KRL Jabodetabek selama 24 jam.
 
PT KCI juga menambah frekuensi perjalanan dari 1.048 menjadi 1.114 perjalanan. Langkah ini guna menghindari masyarakat terlantar akibat tak mendapat sarana transportasi publik.
 
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya 
