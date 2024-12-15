Berbagai upaya dilakukan PT KCI guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang saat malam pergantian tahun baru nanti. Salah satunya bakal mengoperasikan KRL Jabodetabek selama 24 jam.

PT KCI juga menambah frekuensi perjalanan dari 1.048 menjadi 1.114 perjalanan. Langkah ini guna menghindari masyarakat terlantar akibat tak mendapat sarana transportasi publik.

Baca artikel: KRL Jabodetabek Beroperasi 24 Jam Sambut Malam Tahun Baru 2024

Link/url: https://economy.okezone.com/read/2023/12/31/320/2947449/krl-jabodetabek-beroperasi-24-jam-sambut-malam-tahun-baru-2024

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Tags: KRL Jabodetabek, Malam Tahun Baru, KRL Beroperasi 24 Jam, PT KCI

