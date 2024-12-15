...

Viral! Anak Bos Toko Roti di Jakarta Timur Diduga Aniaya Karyawati

Rio Manik, Jurnalis · Minggu 15 Desember 2024 13:54 WIB
Viral di media sosial seorang karyawati toko roti menjadi korban penganiayaan. Kejadian terjadi di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Korban bernama Dwi Ayu Darmawati dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala.
 
Motifnya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku. Kesal permintaannya ditolak, pelaku langsung meledak hingga terjadi penganiayaan. Sejumlah orang yang berada di lokasi sempat berupaya menahan pelaku. 
 
Namun pelaku terus meluapkan emosi hingga membanting barang-barang di toko. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Kamis (17/10/2024) pukul 21.00 WIB. Korban kini telah melaporkan kasus penganiayaannya tersebut ke polisi.
 
 
 
