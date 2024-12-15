...

Libur Sekolah dan Jelang Nataru, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Meningkat 15 Persen

Rio Manik, Jurnalis · Minggu 15 Desember 2024 13:01 WIB
Beginilah suasana di Stasiun Kereta Cepat Whoosh, Minggu (15/12/2024). Lokasi di kawasan Halim Perdanakusuma, Kelurahan Makasar, Jakarta Timur. Peningkatan penumpang baik yang menuju Jawa Barat maupun sebaliknya sangat signifikan.
 
Peningkatan penumpang terjadi sejak Rabu (11/12/2024) mencapai 20.000 orang per hari. Angka ini meningkat 12 persen dibandingkan hari biasanya yakni 16.000 orang per hari.
 
Peningkatan kembali terjadi pada Jumat (13/12/2024) mencapai 23.000 orang per hari. Angka ini meningkat 15 persen dibandingkan pada Rabu sebelumnya di angka 12 persen. Saat ini total tiket yang terjual mencapai 60.000 periode tanggal 13-15 Desember 2024. 
 

