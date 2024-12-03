Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar meyakini siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy bergabung dengan gangster. Bahkan, ia menyebut, gangster itu dibiayai oleh situs judi online (judol).

Awalnya, anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy menanyakan keterlibatan Gamma Rizkynata Oktafandy dalam gangster. Lantas, Irwan pun mengatakan bahwa istilah gangster itu dibuat oleh para anak-anak.

Irwan berkata, masih ada grup gangster lainnya di Semarang. Ia pun mengatakan bahwa sebagian anak-anak ingin membubarkan gangster pada 1,5 bulan lalu lantaran ada mitigasi dari pihak kepolisian.

Bahkan, Irwan mengatakan ada 47 kasus perkelahian remaja yang sudah diangani oleh Polrestabes Semarang. Dari kasus itu, kata dia, sebagian anak ada yang dikembalikan ke orangtua untuk pembinaan.

