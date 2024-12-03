Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB). Lokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (2/12/2024).Prabowo tiba di kawasan BLUPPB Karawang pukul 09.00 WIB.

Ia kemudian menuju menara pandang untuk meninjau tambak budi daya ikan nila. Dari atas menara, Prabowo menyaksikan langsung proses budidaya ikan nila. Prabowo lalu melakukan penebaran benih ikan nila di salah satu kolam tambak.

(fru)

