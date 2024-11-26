KPK mengungkap isi amplop serangan fajar berlogo pasangan Cagub dan Cawagub Bengkulu Rohidin Mersyah dan Meriani.

Temuan ini menjadi bukti kuat bahwa hasil korupsi Rohidin Mersyah akan digunakan untuk serangan fajar agar menang Pilkada.

Amplop tersebut berisi uang bervariasi Rp50 ribu dan Rp100 ribu. Sebelumnya Rohidin Mersyah terkena OTT KPK karena dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Reporter: Rizki Faluvi

