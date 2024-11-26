...

Satgas Kizi TNI Minusca 2023 Kembali Ke Indonesia Usai Jalankan Misi Perdamaian di Afrika Tengah

Rio Manik, Jurnalis · Selasa 26 November 2024 19:12 WIB
Sebanyak 240 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas kompi zeni (Satgas Kizi) Kontingen Garuda XXXVII-J Minusca 2023 telah kembali ke tanah air usai menyelesaikan misi perdamaian di Afrika Tengah.
 
Upacara penyambutan digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/11).
 
Selama bertugas di Afrika Tengah bersama pasukan perdamaian PBB (Minusca) prajurit tni telah dianugerahi sejumlah penghargaan dari PBB maupun pemerintah Afrika Tengah 
 
Tugas pasukan perdamaian di Afrika Tengah meliputi menjaga lingkungan membangun jalan, bandara, jembatan serta sejumlah bangunan lainnya.
 
Reporter: Rio Manik
 

(rns)

