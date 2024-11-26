Sebanyak 240 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas kompi zeni (Satgas Kizi) Kontingen Garuda XXXVII-J Minusca 2023 telah kembali ke tanah air usai menyelesaikan misi perdamaian di Afrika Tengah.

Upacara penyambutan digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/11).

Selama bertugas di Afrika Tengah bersama pasukan perdamaian PBB (Minusca) prajurit tni telah dianugerahi sejumlah penghargaan dari PBB maupun pemerintah Afrika Tengah

Tugas pasukan perdamaian di Afrika Tengah meliputi menjaga lingkungan membangun jalan, bandara, jembatan serta sejumlah bangunan lainnya.

Reporter: Rio Manik

