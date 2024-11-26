Tabrakan beruntun 8 kendaraan terjadi di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (26/11/2024). Usai olah TKP, Dirlantas Polda Metro Jaya menyatakan penyebab kecelakaan tersebut. Bukan rem blong, melainkan sopir truk tronton mengantuk saat melajukan kendaraannya.

Diketahui, truk tersebut melintas di Jalan Arteri bukan pada jam operasionalnya. Kasus kecelakaan kini telah ditangani Dirlantas Polda Metro Jaya.

(fru)

