Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membeberkan hujan berpotensi mengguyur saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Hujan di saat Nataru ini dipengaruhi oleh tiga fenomena. Tiga fenomena tersebut mengindikasikan adanya peningkatan daripada curah hujan khususnya adalah di Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan sebagian di Nusa Tenggara.

BMKG juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap cuaca pada saat Nataru. Dia juga mengajak masyarakat untuk terus memantau kanal BMKG untuk meminimalkan dampak dan risiko cuaca.

