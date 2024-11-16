...

Presiden Prabowo Bertemu PM Kanada Justin Trudeau di Sela-Sela KTT APEC di Peru

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 16 November 2024 10:51 WIB
A A A
Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan PM Kanada, Justin Trudeau. Pertemuan dilakukan di Lima Convention Center (LCC), Peru, Jumat (15/11/2024). 
 
Prabowo mengapresiasi hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Indonesia dan Kanada. Prabowo juga menyoroti berbagai bidang kerja sama yang dapat dikembangkan oleh kedua negara. Di antaranya mulai dari perikanan, manufaktur, hingga energi terbarukan.
 
Video Editor: Muarif Ramadhan
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini