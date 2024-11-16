Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan PM Kanada, Justin Trudeau. Pertemuan dilakukan di Lima Convention Center (LCC), Peru, Jumat (15/11/2024).

Prabowo mengapresiasi hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Indonesia dan Kanada. Prabowo juga menyoroti berbagai bidang kerja sama yang dapat dikembangkan oleh kedua negara. Di antaranya mulai dari perikanan, manufaktur, hingga energi terbarukan.

Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News