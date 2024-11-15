Suporter Timnas Indonesia membludak di Plaza Tenggara kawasan Stadion GBK, Jumat (15/11). Para suporter menyanyikan yel-yel dan menyelakan flare sebagai dukungan pada Timnas Indonesia jelang laga lawan Jepang.

Petugas keamanan meminta para suporter untuk mulai masuk ke stadion SUGBK karena telah mulai dibuka. Sebelumnya, Timnas Indonesia melawan Jepang akan digelar di SUGBK dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Jumat (15/11).

Reporter: Irfan Ma'ruf

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News