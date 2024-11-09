...

Kemensos Beri Bantuan Alat Bantu Dengar kepada Putri Pahlawan Nasional Kusumah Atmaja

Nur Khabibi, Jurnalis · Sabtu 09 November 2024 13:13 WIB
A A A
Kemensos memberikan bantuan kepada putri dari Pahlawan Nasional Kusumah Atmaja, Siti Saubati (75). Pemberian itu dalam rangka anjangsana Dharma Wanita Persatuan Kemensos. Lokasi di Jalan Dahlia Indah, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Sabtu (9/11/2024).
 
Kemensos memberikan bantuan berupa alat bantu jalan dan alat bantu dengar. Alat bantu jalan tersebut diperlukan Siti untuk rutinitas sehari-hari. Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemensos, Fatimah Saifullah menyebut perhatian Kemensos kepada keluarga Pahlawan Nasional RI bukan hanya melalui anjangsana.
 
Menurutnya, pihaknya juga memberikan bantuan uang senilai Rp50 juta per tahun.
 
 
Produser: Akira AW
Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini