Kemensos memberikan bantuan kepada putri dari Pahlawan Nasional Kusumah Atmaja, Siti Saubati (75). Pemberian itu dalam rangka anjangsana Dharma Wanita Persatuan Kemensos. Lokasi di Jalan Dahlia Indah, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Sabtu (9/11/2024).

Kemensos memberikan bantuan berupa alat bantu jalan dan alat bantu dengar. Alat bantu jalan tersebut diperlukan Siti untuk rutinitas sehari-hari. Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemensos, Fatimah Saifullah menyebut perhatian Kemensos kepada keluarga Pahlawan Nasional RI bukan hanya melalui anjangsana.

Menurutnya, pihaknya juga memberikan bantuan uang senilai Rp50 juta per tahun.

Produser: Akira AW

Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News