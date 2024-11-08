Kementerian ATR/BPN menyiapkan 1,3 juta hektare tanah milik negara untuk mendukung program asta cita Presiden Prabowo.

Menteri ART/BPN Nusron Wahid menyebut masih mencari tanah di luar hutan yang luasnya mencapai 70 hektare untuk mendukung program swasembada pangan, swasembada energi.

Nusron Wahid juga menyebut akan menyiapkan kawasan industi sebagai upaya untuk mensupport industrialisasi.

Sementara untuk program swasembada pangan, Nusron Wahid akan mencari lokasi untuk mencetak persawan atau pun perkebunan.

Reporter: Irfan Ma'ruf

(rns)

