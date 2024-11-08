...

Respons Pramono Anung soal Gagasan Pulau Sampah di Jakarta

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Jum'at 08 November 2024 14:40 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menilai gagasan eks Pj Gubernur Heru Budi soal pulau sampah cukup baik. Karena sampah Jakarta tak bisa hanya di TPST Bantargebang, Bekasi. Hanya saja perlu dipikirkan matang agar tidak mengganggu ekosistem.
 
Pramono menggagas perlu adanya pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS) agar permasalahan sampah tidak berfokus di daratan Pulau Jawa saja. 
 
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Akira AW

