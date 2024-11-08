Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menilai gagasan eks Pj Gubernur Heru Budi soal pulau sampah cukup baik. Karena sampah Jakarta tak bisa hanya di TPST Bantargebang, Bekasi. Hanya saja perlu dipikirkan matang agar tidak mengganggu ekosistem.

Pramono menggagas perlu adanya pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS) agar permasalahan sampah tidak berfokus di daratan Pulau Jawa saja.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW



