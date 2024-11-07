Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024). Prabowo mengenakan batik panjang berwarna coklat, celana dan peci hitam.

Saat tiba Prabowo nampak menyalami peserta rapat yang hadir mulai dari kepala daerah, TNI, Polri hingga Kejaksaan. Prabowo mengaku sangat menghargai penyelenggara acara tersebut karena menurutnya bisa menjadi kesempatan pertama untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan.

Produser : Febry Rachadi

(fru)

