Presiden Prabowo Hadiri Rakornas Pempus dan Pemda di Sentul

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Kamis 07 November 2024 12:12 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat,  Kamis (7/11/2024). Prabowo mengenakan batik panjang berwarna coklat, celana dan peci hitam.
 
Saat tiba Prabowo nampak menyalami peserta rapat yang hadir mulai dari kepala daerah, TNI, Polri hingga Kejaksaan. Prabowo mengaku sangat menghargai penyelenggara acara tersebut karena menurutnya bisa menjadi kesempatan pertama untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan.
 
