Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil kembali mendapatkan dukungan, Selasa (5/11/2024). Kali ini dukungan diberikan oleh ratusan majelis taklim pro Palestina se-Jakarta.

RK berharap dukungan ini dapat menguatkan semangat dan ikhtiar dalam memenangkan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1. RK juga menilai bahwa berjuang untuk kemenangan merupakan kewajiban dalam sebuah pertandingan, apalagi kontestasi politik. Sehingga, RK menyebut tidak perlu fokus kepada hasil survei.

