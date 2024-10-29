Arab Saudi meluncurkan Inisiatif “Global Harmony” sebagai bagian dari Program “Quality of Life” untuk mencapai tujuan dari Visi 2030 yang dicanangkan Kerajaan.

Inisiatif ini bertujuan untuk menampilkan beragam kehidupan penduduk di Kerajaan, menyoroti kehidupan profesional dan keluarga, kegiatan sosial dan rekreasi, kontribusi terhadap perekonomian, kisah sukses, dan integrasi budaya dalam masyarakat Saudi.

Konferensi ini juga akan menyoroti upaya pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas hidup di kota-kota Arab Saudi. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Kementerian Media Arab Saudi, bekerja sama dengan Otoritas Hiburan Umum, mengatur acara di Riyadh Season, mulai 13 Agustus 2024.

Acara-acara ini menampilkan kegiatan dan pertunjukan budaya, seni, dan cerita rakyat, yang dihadiri oleh media terkemuka di negara tempat mereka tinggal.

Host: Kevin Pakan

(fru)

