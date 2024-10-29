...

Terapi Ajaib Pasir Besi di Pantai Pondok Kerakat, Sembuhkan Stroke dan Reumatik

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 29 Oktober 2024 11:09 WIB
Pantai Pondok Kerakat yang terletak di Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan pilihan menarik untuk liburan keluarga. Objek wisata ini memiliki keunikan tersendiri.
 
Selain menikmati deburan ombak dan bermain air, pengunjung di pantai ini juga dapat melakukan terapi pasir besi untuk kesehatan dengan cara dikubur dari ujung kaki hingga dada.
 
Pantai ini selalu ramai, terutama pada hari Sabtu dan Minggu. Sekitar pukul 07.00 WITA, para pengunjung mulai memadati kawasan tersebut. Mereka menggali pasir hingga sedalam setengah meter untuk membenamkan setengah tubuhnya dan merasakan sensasi panas pasir besi.
 
Mereka berjejer di bibir pantai dengan atap payung. Butiran pasir pantai di kawasan ini dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit, terutama strok dan reumatik.
 
Meski belum diakui secara medis, tapi panasnya butiran pasir besi ini dinilai ampuh sebagai terapi kesehatan.
 
Host: Kevin Pakan 
 
 

(rns)

