Hasil Timnas Australia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Mishref, Kuwait, pada Kamis (24/10/2024) dini hari WIB, Timnas Australia U-17 menang 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17!

Kemenangan telak ini sesuai prediksi banyak orang sebelumnya. Sebab, level Kepulauan Mariana Utara U-17 jauh di bawah Timnas Australia U-17.

