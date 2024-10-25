...

Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17: Australia Bantai Mariana Utara 19-0

Galuh Pandu, Jurnalis · Jum'at 25 Oktober 2024 12:42 WIB
Hasil Timnas Australia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Mishref, Kuwait, pada Kamis (24/10/2024) dini hari WIB, Timnas Australia U-17 menang 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17!
 
Kemenangan telak ini sesuai prediksi banyak orang sebelumnya. Sebab, level Kepulauan Mariana Utara U-17 jauh di bawah Timnas Australia U-17.
 
