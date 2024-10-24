...

Mengenal Dony Oskaria, Paman Nagita Slavina yang Menjadi Wamen BUMN

Nata Arman, Jurnalis · Kamis 24 Oktober 2024 11:34 WIB
Wajah Nagita Slavina terlihat sumringah menyaksikan suami tercinta Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo sebagai utusan khurus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. 
 
Tetapi tidak hanya itu saja yang membuat Nagita berbahagia. Selain Raffi yang kini menjadi pejabat negara, ternyata ada kerabat Nagita yang juga menjadi orang penting di pemerintahan Prabowo.
 
Dia adalah Dony Oskaria. Paman Nagita dari ibunya ini telah lebih dahulu dilantik Presiden Prabowo sebagai wakil menteri BUMN.
 
Dony memiliki latar belakang yang mentereng. Pria kelahiran Tanah Datar, Sumatera Barat, pada 26 September 1969 ini pernah mendapuk sejumlah jabatan yang tidak kaleng-kaleng. Salah satunya sebagai wakil direktur utama maskapai Garuda Indonesia tahun 2020 hingga 2021.
 
Sejak 4 Oktober 2021, alumnus Universitas Padjajaran ini dipercaya menduduki kursi direktur utama Injourney, yang merupakan holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata.
 
Namun, kedekatan Dony dengan Nagita tidak sekadar sebagai paman saja. Dony tercatat sebagai Co-Founder Rans Entertainment, perusahaan milik Raffi Ahmad.
 
Bahkan Raffi menyebut peran penting Dony dalam pendirian Rans Entertainment saat mengumumkan kepengurusan Rans Entertainment pada bulan Oktober 2021 lalu. Di perusahaan ini, Kaesang Pangarep bergabung sebagai komisaris.
 
 
Host: Nata Arman

(fru)

