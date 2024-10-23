Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka kembali melalukan peninjauan uji coba makan bergizi gratis di SMPN 270 Jakarta, Rabu (23/10/2024). Sebanyak 700 makan telah disediakan untuk dibagikan kepada para peserta didik.

Terlihat petugas kepolisian TNI dan Paspampres melakukan penjagaan ketat di lokasi.Anak-anak pun sangat antusias mendengar kabar sekolahnya akan kedatangan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Produser : Febry Rachadi

(fru)

