Wapres Gibran Bakal Tinjau Uji Coba Makan Bergizi Gratis, 700 Paket Siap Disalurkan ke SMPN 270 Jakarta

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Rabu 23 Oktober 2024 12:00 WIB
Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka kembali melalukan peninjauan uji coba makan bergizi gratis di SMPN 270 Jakarta, Rabu (23/10/2024). Sebanyak 700 makan telah disediakan untuk dibagikan kepada para peserta didik.
 
Terlihat petugas kepolisian TNI dan Paspampres melakukan penjagaan ketat di lokasi.Anak-anak  pun sangat antusias mendengar kabar sekolahnya akan kedatangan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
 
 
