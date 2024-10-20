Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming resmi dilantik sebagai Presiden dan Wapres RI periode 2024-2025. Keduanya dilantik dalam Sidang Paripurna MPR RI, Minggu (20/10/2024). Lokasi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Prosesi acara pelantikan dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sidang paripurna kemudian dibuka oleh Ketua MPR sekaligus Ahmad Muzani. Setelah itu, Prabowo-Gibran mengucap sumpah sebagai presiden dan wakil presiden.

Produser: Akira AW

(fru)

