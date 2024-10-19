Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyapa anak muda Gen Z dan Milenial di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono ditagih janji salah satu anak muda yang mengaku suporter perihal kandang atau home base dari Persija Jakarta.

Menanggapi hal itu, Pramono menekankan bahwa Jakarta akan lebih Persija dengan arti Persija nantinya memiliki home base di Jakarta.

Reporter : M Refi Sandi

Produser : Febry Rachadi

