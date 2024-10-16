...

Air Supply akan Konser di Singapura, Catat Tanggalnya!

Togi Sinaga, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2024 12:59 WIB
Grup legendaris Air Supply akan kembali menggetarkan panggung Singapura dalam konser satu malam mereka di Resort World Ballroom pada 13 Desember 2024.
 
Setelah dua tahun absen, duo ini siap membawa kembali kemenangan indah lewat lagu-lagu mereka yang abadi. 
 
Konser yang bertajuk The Lost in Love Experience Once More ini akan menjadi kesempatan emas bagi para penggemar untuk menikmati suara khas Russel Hitchcock dan Graham Russell.
 
Penjualan tiket dimulai pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 10 pagi melalui Ticketmaster. harga tiket berkisar 88 dolar singapur hingga 198 dolar singapur.
 
 
Host: Togi Sinaga

(fru)

