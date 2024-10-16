Hujan deras menyebabkan fenomena langka di Gurun Sahara, dekat Kota Merzouga, Maroko. Banjir membentuk sebuah danau besar yang dikelilingi hampran bukit pasir dan pohon palem.

Pemandangan fenomenal tersebut menjadi magnet bagi pariwisata. Pelancong berdatangan, penasaran dengan penampakan danau dan berkeliling menggunakan caravan unta.

Rombongan biker pun mengabadikan momen sangat langka tersebut dan menyebut sebagai pemandangan fantastik.

Meski sangat panas dan kering, Merzouga dikenal sebagai surga wisata di Maroko. Dan hujan deras selama dua hari sehingga terbentuk danau menjadikan lebih banyak lagi traveler yang datang berkunjung.

(fru)

