...

Permukiman Padat Penduduk di Tambora Terbakar, 5 Orang Tewas

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Selasa 15 Oktober 2024 11:21 WIB
A A A
Kebakaran rumah di Tambora, Jakarta Barat menewaskan 5 orang, Selasa (15/10/2024). Kebakaran tersebut diduga diawali dari kebocoran gas kompor.
 
Kebakaran itu dilaporkan ke petugas damkar pukul 01.22 WIB dini hari. Tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran di Jalan Kali Anyar, Tambora, Jakbar.
 
Sebanyak 22 unit mobil damkar dan 110 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kelima korban tewas ialah Aryanti (40), Asgar (13), Yoka (12), dan Raihan (7). 
 
Setidaknya ada 40 keluarga terdampak kebakaran ini. Petugas terkait masih melakukan pendataan.
 
 
Reporter: Danandaya Arya Putra 
Produser: Akira AW

(fru)

