Kebakaran rumah di Tambora, Jakarta Barat menewaskan 5 orang, Selasa (15/10/2024). Kebakaran tersebut diduga diawali dari kebocoran gas kompor.

Kebakaran itu dilaporkan ke petugas damkar pukul 01.22 WIB dini hari. Tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran di Jalan Kali Anyar, Tambora, Jakbar.

Sebanyak 22 unit mobil damkar dan 110 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kelima korban tewas ialah Aryanti (40), Asgar (13), Yoka (12), dan Raihan (7).

Setidaknya ada 40 keluarga terdampak kebakaran ini. Petugas terkait masih melakukan pendataan.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News