Grup musik asal Inggris, Oasis, mengumumkan menggelar tur di Australia. Pengumuman ini mereka sampaikan lewat unggahan di Instagram pada Senin (7/10/2024).

Oasis akan menyambangi dua kota saat menggelar tur di Australia, yakni Melbourne pada 31 Oktober 2025 dan Sydney pada 7 November 2025.

Tur Oasis di Melbourne digelar di Marvel Stadium. Sementara di Sydney, Oasis akan menghibur para penggemar di Accor Stadium.

