Oasis Umumkan Jadwal Tur Reuni di Australia

Nata Arman, Jurnalis · Sabtu 12 Oktober 2024 11:28 WIB
Grup musik asal Inggris, Oasis, mengumumkan menggelar tur di Australia. Pengumuman ini mereka sampaikan lewat unggahan di Instagram pada Senin (7/10/2024).
 
Oasis akan menyambangi dua kota saat menggelar tur di Australia, yakni Melbourne pada 31 Oktober 2025 dan Sydney pada 7 November 2025.
 
Tur Oasis di Melbourne digelar di Marvel Stadium. Sementara di Sydney, Oasis akan menghibur para penggemar di Accor Stadium.
 
Host: Nata Arman
 
 

