Hari Ini Dubes AS Kamala Shirin Resmi Buka Pameran Pendidikan AS

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Sabtu 12 Oktober 2024 15:12 WIB
Dubes AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir membuka Pameran Pendidikan Amerika Serikat. Lokasi di Hotel Park Hyatt Jakarta, Sabtu (12/10/2024).
 
Terdapat perwakilan dari 56 universitas dan perguruan tinggi di AS bersama dengan perwakilan dari kantor beasiswa Indonesia dan Amerika.
 
Kamala meyakini universitas di AS merupakan yang terbaik di seluruh dunia. Bahkan, sudah ada ribuan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di AS. 
 
Bersamaan dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika. Kamala berharap dapat melihat peningkatan jumlah siswa Indonesia di AS. 
 
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Akira AW

