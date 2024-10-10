Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan kondisi terbaru Maarten Paes jelang menghadapi Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan Paes 100 persen akan dimainkan.

Sebelumnya, Paes mengalami cedera ringan pada pergelangan tangannya. Sehingga, ia pun harus absen membela Dallas FC di dua pertandingan.

