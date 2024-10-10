...

Ungkap Kondisi Terbaru Maarten Paes, Shin Tae-yong: 100 Persen Siap Tempur Lawan Bahrain

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 10 Oktober 2024 10:12 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan kondisi terbaru Maarten Paes jelang menghadapi Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan Paes 100 persen akan dimainkan.
 
Sebelumnya, Paes mengalami cedera ringan pada pergelangan tangannya. Sehingga, ia pun harus absen membela Dallas FC di dua pertandingan.
 
 
