Band asal Amerika Serikat, Metallica menduduki posisi teratas dalam daftar band dengan genre heavy metal terbesar di dunia versi Majalah Forbes. Metallica berhasil mengungguli sejumlah band besar lainnya, seperti Black Sabbath hingga Slipknot.

Forbes baru-baru ini meluncurkan daftar 38 band heavy metal terbesar sepanjang sejarah. Daftar ini merujuk pada kemunculan genre tersebut sebagai salah satu budaya alternatif yang dipopulerkan dalam musik kontemporer mulai tahun 1970-an.

Host: Camar Haenda

(fru)

