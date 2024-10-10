Majalah Forbes melansir nama Taylor Swift sebagai musisi wanita dengan penghasilan terbesar di tahun 2024, dengan total kekayaan USD1,6 miliar. Taylor berhasil mengungguli Rihanna dengan selisih sekira USD3 juta.

Taylor Swift sendiri sudah memasuki daftar miliuner dunia sejak Oktober 2023 lalu. Kali itu, pemasukan terbesar ia dapatkan dari konser tur bertajuk The Eras Tour yang telah digelar di berbagai wilayah dan negara di dunia.

Selain pemasukan dari konser tersebut, penyanyi berusia 34 tahun itu juga memiliki aset berupa lagu dan royalti yang jumlahnya tak kalah fantastis.

