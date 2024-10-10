Mark Zuckerber pendiri Facebook sekaligus CEO Meta Platforms telah menjadi miliarder termuda dalam sejarah modern. Total kekayaan yang dimiliki Zuckerberg mencapai USD211 miliar atau sekira Rp3.307 triliun.

Dilansir dari nairametrics.com, Zuckerberg menempati posisi kedua dalam daftar orang terkaya di dunia setelah Elon Musk yang memiliki kekayaan sebesar USD263 miliar.

Kekayaan Zuckerberg melonjak setelah saham Meta platforms perusahaan induk dari Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Threads meningkat secara signifikan di tahun 2024 saham Meta telah melonjak lebih dari 72% dengan peningkatan ini valuasi pasar Meta mencapai USD1,5 triliun.

Zuckerberg juga berhasil melampaui dua miliarder terkenal lainnya yaitu Bernard Arnault dari Prancis yang memiliki kekayaan sebesar USD193 miliar dan Jeff Bezos dengan kekayaan USD209 miliar.

Sebagian besar kekayaan Zuckerberg berasal dari saham Meta yang terus menunjukkan tren positif Adapun kesuksesan ini sebagian didorong oleh perkembangan AI Generatif yang meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Host: Camar Haenda

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News