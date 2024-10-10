...

Jadi Orang Terkaya Kedua Setelah Elon Musk, Segini Kekayaan Mark Zuckerberg

Camar Haenda, Jurnalis · Kamis 10 Oktober 2024 15:29 WIB
A A A
Mark Zuckerber pendiri Facebook sekaligus CEO Meta Platforms telah menjadi miliarder termuda dalam sejarah modern. Total kekayaan yang dimiliki Zuckerberg mencapai USD211 miliar atau sekira Rp3.307 triliun. 
 
Dilansir dari nairametrics.com, Zuckerberg menempati posisi kedua dalam daftar orang terkaya di dunia setelah Elon Musk yang memiliki kekayaan sebesar USD263 miliar.
 
Kekayaan Zuckerberg melonjak setelah saham Meta platforms perusahaan induk dari Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Threads meningkat secara signifikan di tahun 2024 saham Meta telah melonjak lebih dari 72% dengan peningkatan ini valuasi pasar Meta mencapai USD1,5 triliun.
 
Zuckerberg juga berhasil melampaui dua miliarder terkenal lainnya yaitu Bernard Arnault dari Prancis yang memiliki kekayaan sebesar USD193 miliar dan Jeff Bezos dengan kekayaan USD209 miliar.
 
Sebagian besar kekayaan Zuckerberg berasal dari saham Meta yang terus menunjukkan tren positif Adapun kesuksesan ini sebagian didorong oleh perkembangan AI Generatif yang meningkatkan profitabilitas perusahaan. 
 
 
Host: Camar Haenda
 
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini