Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani bernyanyi bersama pada acara Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Menteri Basuki mengajak Sri Mulyani untuk menyanyikan lagu yang berjudul 'Menghitung Hari'.
Hal ini dikatakan Menteri Basuki selaras dengan berakhirnya Kabinet Presiden Jokowi pada 20 Oktober mendatang.
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Febry Rachadi
(fru)
