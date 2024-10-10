Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani bernyanyi bersama pada acara Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menteri Basuki mengajak Sri Mulyani untuk menyanyikan lagu yang berjudul 'Menghitung Hari'.

Hal ini dikatakan Menteri Basuki selaras dengan berakhirnya Kabinet Presiden Jokowi pada 20 Oktober mendatang.

Reporter: Iqbal Dwi Purnama

Produser: Febry Rachadi

