Aktris Sandra Dewi selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Kamis (10/10). Dewi Sandra bersama 12 orang lainnya menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan timah.

Usai sidang, Sandra Dewi terlihat berpelukan dengan sang suami Harvey Moeis yang duduk sebagai Terdakwa kasus korupsi timah. Harvey juga terlihat memeluk adiknya, Mira Moeis.

Sebelumnya, adik hingga asisten Sandra Dewi juga turut menjadi saksi dalam sidang tersebut. Diketahui, adik hingga asisten Sandra Dewi juga turut menjadi saksi dalam sidang tersebut.

Reporter: Nur Khabibi

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News