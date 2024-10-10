Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyambangi warga Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (10/10/2024).

Di sana, Pramono berjanji akan menaikkan gaji petugas juru pemantau jentik (jumantik) dan Dasawisma di setiap RT, jika menang di Pilkada Jakarta. Kenaikan itu akan dilakukan dua kali lipat dari jumlah yang didapat sebelumnya.

Reporter: Felldy Utama

Produser: Febry Rachadi

